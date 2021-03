Amadeus: "Non ci sarà il terzo Sanremo di fila mio e di Fiorello"

"Non ci sarà il terzo Sanremo di fila per me e Fiorello". A dirlo in conferenza stampa Amadeus. "Fare Sanremo è un motivo di gioia e di orgoglio. L'apice della carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai per avermi chiamato l’anno scorso e quest’anno. Sono stati due Sanremo storici: quello dell’anno scorso perché era il settantesimo, quello di quest’anno per i giovani, per la pandemia e per tutto quello che ci siamo detti. Ma Sanremo è un evento, non un programma televisivo, ci vuole un progetto. Non ci sarà un Amadeus ter, Fiorello ed io lo avevamo già deciso. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora Sanremo, magari prima di compiere settant'anni, ne parleremo. Ma non farò il terzo Festival consecutivo"

«L'emozione e la responsabilità di Sanremo sono quasi peggio delle bombe». Lo ha detto Giovanna Botteri, giornalista Rai che questa sera sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo. «Il mantra di questo Festival così strano è non dimenticare ma accarezzare le ferite. Io dovrei ricordare le ferite - ha aggiunto -, ricordare quello che è successo ma anche ricordare come si può vivere anche questa ferita, come si deve vivere con questa ferita». La giornalista ha quindi aggiunto «sono stata inviata di guerra, ho sempre vissuto all’estero. Io sono spessissimo da sola, sola con la telecamera. Io mi sono abituata a sentire quello che c'è oltre la telecamera. E questo Sanremo ci ha fatto sentire quello che c'è oltre la telecamera: c'è un’Italia che lotta, che si batte, con il cuore che batte assieme al nostro, con la voglia e il coraggio di farcela e uscire».

«In una settimana in cui la gente non ha smesso di informarsi, mentre i contagi aumentano, è un atto eroico della Rai aver fatto un’operazione culturale fortissima», dice il direttore di Rai1 Stefano Coletta tracciando un bilancio di Sanremo 2021. «Abbiamo risposto agli appelli dei ministri, della politica, di chi guida questo Paese a dare un segnale di intrattenimento sobrio. E’ stata un’azione di grande coraggio, nobiltà, sintonia con il Paese. Questo festival resterà nelle nostre vite per molto tempo, sperando che l'anno prossimo non debba fare i conti con esclusioni, quarantene, mancanza di pubblico, ospiti che non possono venire, tutto quello che fa parte dell’intrattenimento». Il grazie di Coletta va «a tutta la Rai, che ha affrontato una sfida unica nella storia di questo festival. Primo obiettivo, quello sanitario: manca una sola serata, ma davvero questa organizzazione dovrà essere presa ad esempio, anche in Europa. E poi l’intento culturale, la presenza dei giovani ancora più massiccia dello scorso anno: abbiamo risposto a un compito fondamentale, perché è in corso un cambio generazionale della platea tv che coincide con quello che il servizio pubblico deve fare». Il servizio pubblico, insiste, «ha rimesso in azione un mercato che si era fermato, se si fermano i giovani si ferma l'arte». Si tratta dunque, per Coletta, di un’edizione «di grande orgoglio e grande successo: è un festival di grande resilienza».

