Gianni Morandi a rischio squalifica per Sanremo? Pubblicato per errore sui social un video con l'inedito

Gianni Morandi potrebbe essere squalificato dal Festival di Sanremo? L’artista a quanto pare - stando a quello riporta All Music Italia - stamani ha pubblicato per errore un video con l’inedito in gara dal titolo "Apri tutte le porte". Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi. Si tratterebbe di un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone.

Una cosa molto simile era avvenuta lo scorso anno a Fedez che a poche settimane dalla kermesse aveva pubblicato alcune stories su Instagram in cui si potevano ascoltare dei passaggi della canzone che avrebbe portato in gara al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, Chiamami per nome. In quel caso l'organizzazione, d'accordo con la Rai, aveva deciso che non ci fossero gli estremi per la squalifica.

