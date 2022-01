Amadeus cerca Fiorello in hotel a Sanremo, ma la 407 è ancora vuota VIDEO

La camera è la numero 407, con ogni probabilità quella che Amadeus ha prenotato in albergo, di fronte alla sua, per Fiorello.

«C'è qualcuno? Non c'è ancora nessuno», scuote la testa il direttore artistico di Sanremo, giaccone, sciarpa e mascherina nera, dopo aver inutilmente bussato alla porta. Continua così, con un video appena pubblicato su Instagram, la 'marcatura a uomo' di Ama all’amico Fiore, nella speranza che sciolga le riserve e torni almeno per una sera all’Ariston, per il Festival numero 72 al via il 1 febbraio.

Sanremo, Amadeus 'convoca' Fiorello. Zalone? "Dividerà". E l'Ariston pieno? "La gioia più grande"

