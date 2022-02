Morgan attacca il Festival e Amadeus: "Prima di morire curerò un'edizione e tornerà la musica"

"Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria". E' l'affondo di Morgan contro il Festival 2022, affidato a un post sui suoi profili social.

Si confermano così i rapporti burrascosi dell’artista con il Festival. Nel 2020 era stato in gara, in coppia con Bugo, con Sincero, ma fu squalificato: dopo gli scontri dietro le quinte e la scelta di Morgan di cambiare il testo della canzone durante l'esibizione, Bugo abbandonò il palco in diretta. Amadeus aveva poi richiamato Morgan in giuria a Sanremo Giovani, l’anno scorso, ma l’artista ne era stato poi escluso in seguito alle dichiarazioni offensive, pubbliche e private, all’indirizzo del direttore artistico e dell’organizzazione del Festival.

© Riproduzione riservata