Sanremo: Osservatore Romano: "Lauro trasgressivo? Lo è di più il messaggio del Vangelo"

«Chiamati in causa da Fiorello alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi. Perché Sanremo è Sanremo. L’Osservatore è L’Osservatore». Così il direttore Andrea Monda. «Volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all’immaginario cattolico. Niente di nuovo. Non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta».

Parroco nel Ragusano: "Pregate contro la blasfemia di Lauro"

L’esibizione di Achille Lauro a Sanremo continua a sollevare reazioni nel mondo cattolico. Padre Salvatore Mallemi, parroco di San Francesco di Paola a Vittoria, nel Ragusano, si rivolge ai fedeli dalla pagina Facebook della parrocchia per chiedere di «offrire la penitenza del venerdì e l’adorazione eucaristica» del primo venerdì del mese, dedicato alla «riparazione al Sacro Cuore di Gesù» ed in particolare di indirizzarle come primo punto «in riparazione degli atti blasfemi che in questi giorni si compiono al festival di Sanremo e che sono addirittura pubblicizzati con grave scandalo dei fedeli dalla TV di stato». Il parroco, tra le intenzioni, indica anche in successione,di pregare «in preparazione alla visita del nostro vescovo», che è imminente, per «il dono della pace in Ucraina come ha chiesto il Santo Padre» e in suffragio di un giovane dell’Azione cattolica morto prematuramente. Padre Mallemi suggerisce poi la formula dell’"Atto di riparazione breve: Eterno Padre, Ti offro tutte le Messe, specialmente quelle celebrate in questo giorno, in espiazione dei miei peccati e di quelli di tutta l’umanità».

