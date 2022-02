Chi vince Sanremo 2022? Ecco le quote Snai e Sisal per le scommesse sul Festival

Chi vince Sanremo 2022? Non è facile dirlo, anche perché la tradizione del Festival prevede che spesso i favoriti dai pronostici perdano lo scettro alla fine dell'ultimo rettilineo dell'Ariston. Ma è possibile avere una classifica finale verosimile attraverso le quote per le scommesse Snai e Sisal (che aggiorneremo fino alla serata finale).

Le due società, anche dopo la terza serata del Festival, concordano sulle previsioni per il podio, che vedrebbe al primo posto Mahmood & Blanco (Snai 1,50 - Sisal 1,50), al secondo Elisa (4,50 - 4,00) e al terzo Irama (8,00 - 7,50).

Ma ecco tutte le quote per i 25 cantanti in gara:

Le quite Snai

1. Mahmood E Blanco 1,50

2. Elisa 4,50

3. Irama 8,00

4. Gianni Morandi 10

5. Sangiovanni 10

6. Emma 20

7. La Rappresentante Di Lista 25

8. Massimo Ranieri 33

9. Fabrizio Moro 33

10. Dargen D Amico 33

11. Aka 7even 40

12. Michele Bravi 40

13. Diton E Rettore 50

14. Achille Lauro 50

15. Rkomi 75

16. Noemi 75

17. Le Vibrazioni 100

18. Matteo Romano 100

19. Highsnob E Hu 100

20. Giusy Ferreri 100

21. Iva Zanicchi 100

22. Giovanni Truppi 100

23. Ana Mena 150

24. Yuman 150

25. Tananai 200

Le quote Sisal

1. MAHMOOD E BLANCO 1.50

2. ELISA 4.00

3. IRAMA 7.50

4. SANGIOVANNI 9.00

5. GIANNI MORANDI 12.00

6. EMMA 20.00

7. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 20.00

8. DARGEN D'AMICO 25.00

9. FABRIZIO MORO 33.00

10. MASSIMO RANIERI 33.00

11. DITONELLAPIAGA CON DONATELLA RETTORE 50.00

12. MICHELE BRAVI 50.00

13. ACHILLE LAURO 66.00

14. AKA 7EVEN 66.00

15. NOEMI 66.00

16. RKOMI 66.00

17. GIOVANNI TRUPPI 100.00

18. HIGHSNOB E HU 100.00

19. MATTEO ROMANO 100.00

20. GIUSY FERRERI 150.00

21. IVA ZANICCHI 150.00

22. LE VIBRAZIONI 150.00

23. YUMAN 150.00

24. ANA MENA 200.00

25. TANANAI 200.00

