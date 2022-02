Sanremo, il televoto premia Mahmood e Blanco, a sorpresa Morandi secondo davanti a Elisa

Amadeus ha annunciato ieri sera la classifica generale dopo tre serate. Una classifica che è la risultante delle prime due sere in cui ha votato la sala stampa e della terza sera in cui a votare è stata la Demoscopica a cui si è aggiunto il televoto da casa. Ma se della generale che vede in testa Mahomood e Blanco, davanti a Elisa e Gianni Morandi abbiamo già parlato andiamo nel dettaglio della classifica legata esclusivamente alla terza serata. Classifica che ha visto anche in questo caso il successo di Mahmood e Blanco, davanti a Gianni Morandi. "Solo" terza Elisa. Boom di Sangiovanni e di Irama premiati dal televoto.

Ecco la classifica:

Mahmood e Blanco Gianni Morandi Elisa Irama Sangiovanni Emma Fabrizio Moro Ranieri Michele Bravi Aka7even Dargen D'Amico LA Rappresentante di lista Ditonellepiaghe e Rettore Achille Lauro Rkomi Mateo Romano Noemi Iva Zanicchi Highsnob e Hu Le Vibrazioni Ana Mena Yuman Giusy Ferreri Giovanni Truppi Tananai

