A Sanremo grandi firme e tanta voglia di stupire: ecco cosa indosserà la Ferragni

Il Festival di Sanremo 2023 sta per cominciare e l’attesa non è solo per la gara canora, ma anche per guardare i look dei conduttori, dei cantanti e degli ospiti, per quella che si preannuncia come una passerella di abiti grandi firme, ma anche di capi e mise pensate per stupire chi è a casa. Quindi, per cominciare, occhi puntati su Chiara Ferragni, che ci accompagnerà durante la prima e l’ultima serata del Festival, e ha annunciato già da alcune settimane quali marchi indosserà sul suo sito. Vestirà Dior, a cui è legata dai tempi della sua cerimonia nuziale con Fedez, visto che Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison, aveva realizzato per lei tre abiti da sposa, e Schiaparelli, marchio del Gruppo Tod’s, altro maison a cui è legatissima visto che fa parte del cda del gruppo dei Della Valle dal 2021. Il brand disegnato dal visionario stilista americano Daniel Robeberry, che ha riportato sulla cresta dell’onda il marchio a colpi di abiti e gioielli surrealisti, potrebbe riservare soprese. C'è ancora mistero su chi vestirà invece le altre protagoniste femminili alla co-conduzione con Amadeus delle altre serate del festival, Chiara Francini e Francesca Fagnani che sappiamo però metterà gioielli di Pasquale Bruni. Paola Egonu, che sarà co-conduttrice giovedì 9 febbraio, ha fatto sapere che sfoggerà una serie di total look Emporio Armani, scarpe dello stesso marchio e gioielli Pomellato. Per quanto riguarda Amadeus, il conduttore indosserà come da tradizione gli smoking firmati Gai Mattiolo, che veste anche sua moglie Giovanna Civitillo. Gianni Morandi sul palco dell’Ariston con Amadeus per tutta la durata del festival e come super ospite mercoledì 8 febbraio con Al Bano e Massimo Ranieri, ha scelto Armani. Tra i cantanti sappiamo che Lazza indosserà capi firmati Missoni. Una serie di look custom made realizzati per lui dal direttore creativo, Filippo Grazioli. Silhouette boxy, tagli sartoriali, colore e matericità vengono combinati per creare un guardaroba in sintonia con la dimensione artistica di Lazza. Traendo ispirazione dalla palette colori della collezione Uomo AI23 Missoni, sono state individuate una serie di cromie per tradurre in tessuto il brano Cenere, il cui testo narra di una relazione che si sta sgretolando, ma la cui fiamma può essere riaccesa grazie alla forza dell’amore. Gianluca Grignani vestirà John Richmond. Giorgia conferma di preferire Dior. I Modà si affideranno ad Armani per gli outfit del cantante Checco, il resto del gruppo indosserà le creazioni del brand Demas. Per Coma_Cose sono stati scelti alcuni look firmati Vivienne Westwood in un mix di pezzi sartoriali dal sapore british e punk. Shari indosserà Dolce&Gabbana. Madame vestirà total look di Off-White. Anna Oxa, che ci ha abituato negli anni a look che hanno anticipato mode e tendenze, dall’abito con cappuccio ai pantaloni a vita bassa con perizoma a vista di Gucci, ha precisato che non avrà un designer di riferimento, e che indosserà ciò che più sarà in armonia con la sua musica e con se stessa. Anche se si vocifera che abbia scelto diversi capi di Dolce&Gabbana. Ditonellapiaga ha scelto il marchio Philosophy di Lorenzo Serafini. Ariete indosserà look di The Attico, come aveva già fatto a Sanremo giovani. Armani vestirà anche Ultimo, mentre Tananai potrebbe indossare un look di MM6 Maison Margiela, che potrebbe vestire anche Gianmaria. Levante diventata biondissima, arriverà con quattro look Etro, realizzati per lei dall’amico stilista e direttore creativo della maison Marco De Vincenzo. Olly per tutte le serate del Festival vestirà abiti Canaku. Colapesce e Dimartino hanno scelto Carlo Pignatelli e Gaelle Paris, Kekko Silvestre sarà vestito Armani e gli altri componenti del gruppo indosseranno look di Demas. Mr Rain vestirà look di GCDS per tutte le serate. Per la giovanissima Shari Dolce&Gabbana, in un mood alla Miley Cyrus. Infine Rosa Chemical, sul red carpet iniziale e in tutte le serate del Festival di Sanremo 2023, indosserà total look Moschino, composti con abiti sartoriali dal mood punk, disegnati dal direttore creativo della maison Jeremy Scott. Tra i super ospiti Nek ha scelto Armani mentre La Rappresentante di Lista indosserà Valentino.

