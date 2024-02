Festival di Sanremo, al via la terza serata. Amadeus: "Basta con John Travolta, pensiamo al regalo di Allevi"

All'Ariston il Va pensiero

«Il 7 giugno in diretta in mondovisione su Rai1 andrà in onda dall’Arena di Verona il più grade evento d’opera mai realizzato, con 50 professori d’orchestra e 300 artisti del coro, per il centenario della morte di Puccini». Lo annuncia Amadeus, festeggiando l'inserimento del canto lirico nel patrimonio Unesco, dopo aver ospitato sul palco dell’Ariston il coro della Fondazione Arena di Verona che ha intonato il Va pensiero dal Nabucco di Verdi.