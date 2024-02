Festival di Sanremo, è la notte delle cover. Con Annalisa, The Kolors e Ricchi e Poveri si balla, brividi per Vecchioni-Alfa e Cocciante-Irama. Il messaggio di Ghali

Ovazione per Gianna Nannini

Ovazione per Gianna Nannini all'Ariston, dopo il medley dei suoi successi in duetto con Rose Villain. 'Scandalo', 'Meravigliosa creatura' e 'Sei nell'anima', i brani cantati insieme dalle due. Poi il lunghissimo applauso che ha travolto la cantautrice senese. Rose Villain ha voluto "dedicare alla mia mamma che non c'è più ma sono sicura che sta facendo un cxxx di tifo per me".