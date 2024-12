Brunori Sas, Fedez e Tony Effe, Elodie e Giorgia: Carlo Conti al Tg1 annuncia i 30 Big di Sanremo

Conti, vista la qualità e la quantità dei brani pervenuti, con una modifica al Regolamento in accordo con Rai, ha deciso dunque di incrementare il numero di Big per l’edizione 2025 che passeranno da 24 a 30. Sanremo 75 sarà uno spaccato fedele e rappresentativo del panorama musicale italiano , sempre più variegato e protagonista delle classifiche.

Comincia con i ringraziamenti Carlo Conti, che da stasera potrà "ricominciare a dormire tranquillo", ora che la lista dei 30 (non più 24 come detto inizialmente) Big del prossimo Festival di Sanremo(in onda dall’11 al 15 febbraio 2025) è pronta.

Nel corso della serata del 18 dicembre di "Sarà Sanremo", in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival.

"Questo cast e questo risultato è merito dell’ottimo lavoro dei cantanti, delle case discografiche (major ed etichette indipendenti) nonché dei tanti autori e produttori che ringrazio" - commenta a caldo Carlo Conti -. Anche per questa edizione ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose", prosegue il Direttore artistico del Festival. "Non a caso ho infatti proposto la modifica al regolamento per incrementare il numero dei Big in gara", conclude Conti. Per quanto riguarda le votazioni è intervenuta anche qui una modifica al Regolamento: le radio straniere saranno inserite nella Giuria della Sala Stampa come categoria "ospite". Appuntamento al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.