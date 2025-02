Il Festival di Sanremo "beffato" dai playoff di Champions ed Europa League. La concorrenza di Milan, Juve e Roma per Carlo Conti

Il Festival di Sanremo avrebbe dovuto in origine svolgersi nella settimana dal 4 all'8 febbraio, ma si è deciso di posticipare di una settimana la kermesse sanremese per non avere in contemporanea la "concorrenza" del calcio con i quarti di finale di Coppa Italia in programma. Uno spostamento di una settimana, dall'11 al 15, che però non ha tenuto conto di quelli che erano gli scenari delle coppe europee delle squadre italiane. E allora ora l'interrogativo sorge spontaneo: era meglio scontrarsi con la Coppa Italia o con i playoff di Champions ed Europa League? Martedì 11 febbraio in campo la Juve alle 21 in casa contro il Psv Eindhoven, mercoledì 12 il Milan in Olanda contro il Feyenoord. Gioca pure l'Atalanta martedì 11, ma alle 18:45. E poi giovedì 13 è il turno di Porto-Roma alle 21. Due serate, dunque, in cui il Festival di Sanremo dovrà vedersela con la concorrenza delle partite di calcio. Anche se bisogna sottolineare che nessuna di queste partite andrà in onda sui canali in chiaro.

Il programma dei playoff di Champions League

Andata

martedì 11 febbraio, ore 18:45 – Brest vs PSG

martedì 11 febbraio, ore 21:00 – Juventus vs PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21:00 – Manchester City vs Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21:00 – Sporting Lisbona vs Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18:45 – Club Brugge vs Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 – Monaco vs Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 – Celtic vs Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 – Feyenoord vs Milan

Ritorno

martedì 18 febbraio, ore 18:45 – Milan vs Feyenoord

martedì 18 febbraio, ore 21:00 – Atalanta vs Club Brugge

martedì 18 febbraio, ore 21:00 – Bayern Monaco vs Celtic

martedì 18 febbraio, ore 21:00 – Benfica vs Monaco

mercoledì 19 febbraio, ore 18:45 – Borussia Dortmund vs Sporting Lisbona

mercoledì 19 febbraio, ore 21:00 – PSG vs Brest

mercoledì 19 febbraio, ore 21:00 – PSV Eindhoven vs Juventus

mercoledì 19 febbraio, ore 21:00 – Real Madrid vs Manchester City

Il programma dei playoff di Europa League

Andata

13 febbraio, ore 18:45 – Midtjylland vs Real Sociedad

13 febbraio, ore 18:45 – Fenerbahçe vs Anderlecht

13 febbraio, ore 18:45 – Ferencváros vs Viktoria Plzeň

13 febbraio, ore 18:45 – Union SG vs Ajax

13 febbraio, ore 21:00 – AZ Alkmaar vs Galatasaray

13 febbraio, ore 21:00 – Porto vs Roma

13 febbraio, ore 21:00 – Twente vs Bodø/Glimt

13 febbraio, ore 21:00 – PAOK vs FCSB