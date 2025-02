Sono Fedez, Shablo e Olly i big di Sanremo 2025 al top sui social. LA CLASSIFICA

Se Sanremo dipendesse unicamente dal pubblico social, la scena sarebbe decisamente rap (e maschile). Al top Fedez, spinto dalla fanbase, per quanto in calo (oltre 25 milioni di follower tra tutte le piattaforme), seguito al secondo posto da Shablo che, con Guè, Joshua e Tormento, mette insieme un discreto plotone di fan online (oltre 5 milioni complessivi) e di interazioni (3,2 milioni tra like, commenti e condivisioni). Poi Olly, al terzo posto non tanto per il numero di follower (638mila), quanto per le interazioni (2,2 milioni) e anche per la maggior crescita della community: 178mila nuovi utenti negli ultimi due mesi. Quarta piazza per Tony Effe (4,3 milioni di follower, 2 milioni di interazioni e 129mila nuovi follower).

Sono i dati che emergono dalla ricerca di DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, che ha ponderato il fattore-community dei cantanti in gara al festival, cioè il vantaggio che può derivare a ciascuno di loro dal supporto di follower disposti a mobilitarsi. La classifica si basa sul DeRev Score, che misura l’efficacia della comunicazione social in base ai principali indicatori, come il numero e la crescita di follower, l’engagement, il numero di interazioni e di post, rilevati nel periodo dal 2 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.