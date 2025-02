Sanremo 2025, Edoardo Bove ospite della serata finale del Festival. Bagno di folla per Jovanotti

«Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo": lo conferma Carlo Conti all’ANSA. Il centrocampista della Fiorentina, che lo scorso 1 dicembre ha avuto un malore durante il match contro l’Inter che lo ha obbligato a subire un intervento al cuore e a lasciare per il momento il calcio giocato, ha accettato l’invito del direttore artistico. «L'ho chiamato - racconta Conti - chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì». Il 22enne centrocampista della Fiorentina, costretto ad uno stop forzato dopo il malore accusato lo scorso 1° dicembre durante la gara con l’Inter, per il quale gli è stato installato un defibrillatore, sarà ospite della serata finale in programma sabato prossimo, presentando una delle canzoni in gara. Da questa edizione è tornato ad essere direttore artistico e conduttore del Festival Carlo Conti che è notoriamente un grande tifoso della Fiorentina.