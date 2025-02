Elodie voterebbe mai Giorgia Meloni? «No. Neanche se mi tagliassero una mano». La cantante ha risposto così in conferenza stampa, nella sala stampa Lucio Dalla di Sanremo, alla domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia. L’anticipazione andrà in onda questa sera, mentre il servizio completo domani nel tg satirico di Canale 5, in onda alle 20.35.