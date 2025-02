Festival di Sanremo, alle ultime prove l’applausometro segna Giorgia superstar

Se fosse solo per la voce non ci sarebbe gara: Giorgia e poi il resto del mondo. Trent’anni dopo il suo trionfo a Sanremo con «Come saprei» è lei a strappare l’applauso più forte nelle prove del giorno prima. Si presenta da favorita... Ma spesso al Festival chi entra papa esce cardinale. Completo, pantalone in nero, tacchi alti, e poi quella voce che incanta: Giorgia, con «La cura per me», scritta con Blanco e Michelangelo, fa sussultare l’Ariston strapieno di giornalisti . Brano complesso, lei lo doma. Poco prima si era esibito un altro dei favoriti, Achille Lauro . Anche lui in nero con camicia bianca, elegantissimo (e poi sul red carpet in cappello e... veletta), riceve molto entusiasmo e consensi con «Incoscienti giovani». È la sua quarta partecipazione e mai come questa volta ha chance di vittoria. Ma forse non è la sua canzone più bella tra le quattro.

Apprezzamento per l'esibizione raffinata e potente di Noemi . Il suo è brano che guadagna molto con la versione live con orchestra. L'esibizione più emozionate è quella di Simone Cristicchi , commuove con la ballad dedicata alla mamma. Un brano emotivo. Simpatici e ironici i Coma Cose , ma occhio al valore di ciò che dicono. Non deve passare in secondo piano nonostante il motivetto sia da tormentone. I loro «Cuoricini» hanno fatto ballare la platea, ma non sono la cosa più importante del brano. Buona performance anche per Marcella Bella e Gaia – entrambe accompagnate da quattro ballerini in scena – e Rose Villain . Divertenti le esibizioni di Willie Peyote e del team di rapper capitanato da Shablo . La sorpresa è Tony Effe : composto e misurato. E la platea approva. Altro che alza l’asticella. I 29 cantanti si alternano mentre a dirigere le operazioni è il palermitano Pippo Balistreri, direttore del palco quasi ininterrottamente dal 1981.

Olly e la sua «Balorda nostalgia» fanno abbassare le quote: occhio che in prima fila c’è il giovanotto. In sala lo sussurrano: «Vince lui». Fedez si ritrova la platea piena e sussulta: «Ah, ma è pieno?». Poi si lascia trasportare dalla musica, regalando un'interpretazione intensa e sentita del suo brano dedicato alla depressione. Alla fine sono applausi. Il resto del suo carrozzone in Liguria è tutto tranne musica. In una sorta di “squid game” sanremese dopo la Michielin (ieri sul palco con la caviglia fasciata e sul red carpet con le stampelle) tocca a Kekko dei Modà cadere dalle scale (non quelle del palco, ma dietro le quinte). Si teme la rottura di una costola, ma alla fine è il cantante stesso a tranquillizzare.

Alcuni hanno scelto look casual come i Modà, Massimo Ranieri (che ha aggiunto una giacca informale e le bretelle, accolto con un lungo applauso anche lui), Rocco Hunt, Bresh, Shablo feat Guè, Joshua, Tormento (che da veri duri indossano anche occhiali scuri). Tanti in total black: gli uomini in completo più o meno elegante, da Francesco Gabbani (molto convincente la sua esecuzione, altro in salita) a Willie Peyote. Rkomi lascia più che intravedere il petto nudo, mentre Irama arriva sfoggiando un lungo e pesante cappotto stile campagna di Russia, con tanto di alamari e mostrine. Noemi propone un lungo abito a sirena, che fa dimenticare l’epoca dei meme irridenti. Look sobrio per Elodie, in gonna e top, ma stupirà durante la settimana.

Simone Cristicchi, Brunori Sas e Lucio Corsi sono pronti a contendersi il premio della critica. Il calabrese è l’autore più autore e alla fine delle prove augura a tutti «buon travaglio». Da stasera. A tutti.