Partito il 75. Festival di Sanremo: black out audio e poi subito musica. Gerry Scotti la quota comica

«Ricordatevi che la musica come la vita si può fare in un solo modo: insieme». Con le parole di Ezio Bosso, che partecipò nel 2016, ha preso il via il Festival di Sanremo. Poi Carlo Conti sul palco ad aprire la 75esima edizione - con tanto di black out audio che per una ventina di secondi ha spiazzato tutti e generato la valanga social- e subito canzoni con Gaia e Gabbani.

«Buonasera, benvenuti e ben arrivati all’edizione 75 del festival di Sanremo. I Conti tornano e sono tornato». Carlo Conti, alla sua quarta conduzione dopo quelle del 2015, 2016 e 2017, ha aperto così il festival di Sanremo, ricordando anche «il lavoro incredibile di Amadeus e Baglioni» che lo hanno preceduto.

Elegante in smoking e con l'insolita cravatta, Gerry Scotti entra sul palco dell’Ariston tra gli applausi del pubblico, introdotto da Carlo Conti che dice: «Stasera fa un regalo a tutta Italia». «Vi voglio bene», esordisce il volto Mediaset, al suo debutto assoluto al festival, in una delle rare apparizioni su Rai1. "Grazie Carlo, non parleremo tanto, ma alcune cose in faccia ce le dobbiamo dire: grazie perché con la tua persona, i tuoi collaboratori, tutto il personale di Sanremo e della Rai, nonostante io abbia sempre vissuto all’insegna della semplicità, mi avete fatto sentire importante». Poi il primo lancio, «oh mamma, è dall’oratorio che me lo sogno": tocca a Rkomi che sfoggia il petto nudo sotto la giacca. "Mia mamma diceva sempre, metti la maglietta della salute"m è il consiglio di Scotti. «Lo squaraus è un attimo». Poi il saluto a Pippo Baudo: «Ci sta seguendo, ha telefonato».