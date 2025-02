Sanremo 2025: i look del red carpet. Michielin sfila in stampelle, brillano Giorgia, Elodie e Serena Brancale. Sguardo "alieno" per Fedez

Ieri sera il red carpet inaugurale del Festival di Sanremo 2025 ha trasformato il Teatro Ariston in una passerella di stile e personalità. I 29 artisti in gara hanno sfilato tra flash e applausi, mostrando look che spaziano dall'eleganza alla provocazione.

Achille Lauro, sempre maestro di teatralità, ha scelto un completo total black impreziosito da una veletta, confermando il suo gusto per il provocatorio. Tony Effe ha optato per una pelliccia, aggiungendo un tocco eccentrico alla serata, mentre Fedez ha sorpreso con un cappotto scuro e lenti a contatto nere, per un effetto enigmatico.

Francesca Michielin ha incantato il pubblico con la sua grazia, nonostante l’uso delle stampelle, dimostrando determinazione e raffinatezza. Massimo Ranieri, invece, ha scelto un look più rilassato, con scarpe da ginnastica abbinate a un outfit che unisce comfort e classe.

Sul fronte femminile, Elodie ha brillato in un abito sofisticato, ribadendo il suo status di icona di stile. Gaia ha optato per un'eleganza preppy, mentre Rkomi ha portato un tocco di glam rock, mostrando la varietà di ispirazioni presenti sul tappeto rosso.