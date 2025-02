Sanremo 2025: Rocco Hunt in gara con "Mille volte Ancora"

Grazie mille! Tornare all'Ariston è sempre un'esperienza incredibile. Dopo le partecipazioni del 2014 e 2016, oggi sento di avere una consapevolezza diversa. "Mille vote ancora" è un brano che parla della mia storia, ma anche di quella di tante persone che hanno dovuto lasciare la loro terra per cercare fortuna altrove. Sanremo è il palco giusto per raccontarlo.

Rocco, bentornato a Sanremo! Come vivi questa nuova avventura al Festival?

Rocco Hunt torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Mille vote ancora". In un'intervista esclusiva per TGS ed RTP Messina, l'artista ha condiviso le sue riflessioni su questa nuova partecipazione.

Rispetto alle tue precedenti partecipazioni al Festival, cosa cambia questa volta?

Nel 2014 ero un ragazzo con tanta voglia di farsi conoscere, e vincere tra le Nuove Proposte con "Nu juorno buono" è stato un sogno. Nel 2016, con "Wake Up", ho portato un'energia diversa. Oggi mi sento più maturo, più consapevole di ciò che voglio dire attraverso la mia musica, e sono felice di poterlo fare davanti a un pubblico così vasto.

I tuoi fan siciliani ti seguono con grande affetto. Hai un messaggio per loro?

Assolutamente sì! Un saluto enorme a tutti i miei fan siciliani che mi hanno sempre sostenuto. Il vostro calore è speciale e non vedo l'ora di tornare in Sicilia per suonare dal vivo e condividere con voi questa nuova musica. Ci vediamo presto!

Grazie Rocco, in bocca al lupo per Sanremo!

Grazie a voi! Crepi il lupo e viva la musica!