Al via il Festival di Sanremo: Conti si commuove pensando alla mamma. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti

Conti ha parlato anche della concorrenza calcistica: "Partite di Champions in contemporanea con il Festival? Avrò una scusa in più per dire che abbiamo fatto meno degli ultimi anni". Il festival era già stato spostato di una settimana per la Coppa Italia. "Era quasi meglio andare la scorsa settimana", ha scherzato ancora Conti, che si è però detto "felice" per la scelta visto che l'8 febbraio "era il compleanno di mio figlio".

Carlo Conti ha risposto anche ad una domanda sulla durata del brano di Brunori Sas che dura 3'50'', venti secondi in più di quanto previsto dal regolamento. "Per me le canzoni dovrebbero durare due minuti, i Beatles hanno fatto canzoni brevissime e sono entrati nella storia", ha detto Conti. Sui limiti alla durata dei brani in gara, ha spiegato, "non siamo stati fiscali, quando ci sono state due o tre eccezioni le abbiamo accettate tutti".

«Non so se è vero o no; non credo che il Dopofestival debba essere vissuto come una corte di accusa, non sarà un tribunale, ma un posto dove divertirsi, scherzare». Risponde così Alessandro Cattelan, in sala stampa a Sanremo, a una domanda sulla possibilità che Fedez non partecipi al Dopofestival per evitare il confronto con Selvaggia Lucarelli, ospite fissa del programma. «Capisco che quello che è successo recentemente si vada a infilare in quell'argomento lì - aggiunge riferendosi al gossip degli ultimi giorni - ma Selvaggia è intelligente, parla di mille cose e quando l’ho chiamata non avevo idea della lista dei cantanti di Sanremo. Le polemiche - lo dico io che ho sempre vissuto il festival da spettatore, è la prima volta che ci sono dentro - mi sembra che abbiano sempre fatto parte di Sanremo». Quanto al gossip, «si tende a dare colpa a chi lo utilizza, ma se ci dà fastidio il gossip dovremmo smettere di seguirlo. Detto questo, al Dopofestival siamo programmati per intrattenere». Tornando poi su Fedez, «non so della presenza di nessuno, ci basiamo su quello che succederà nelle tre ore precedenti, tutti i cantanti sono invitati, chi avrà tempo, voglia, energia, è ben accetto e sapremo trattarlo bene», conclude Cattelan.

Il sindaco: "Il connubio con la Rai ha portato Sanremo nel mondo"

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha annunciato di essere in procinto di depositare un ricorso contro la sentenza dei giudici del Tar della Liguria che aveva dichiarato illegittimo l'affidamento diretto da parte del Comune alla Rai per l'organizzazione dell'evento. "Stiamo presentando il nostro ricorso che si aggiunge a quello depositato dalla Rai - ha spiegato - in cui rivendichiamo la correttezza dell'amministrazione del Comune di Sanremo che si è sempre rapportato con la Rai, un connubio che ha fatto assurgere il festival a livelli di interesse nazionale e internazionale mai raggiunti. Chiederemo la sospensiva del Tar e pensiamo che ci voglia un procedimento a evidenza pubblica per aggiudicarsi le prossime edizioni del Festival".

L'ordine di uscita dei cantanti di stasera

Gaia – Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani – Viva la vita

Rkomi - Il ritmo delle cose

Noemi - Se t'innamori muori

Irama - Lentamente

Coma_Cose – Cuoricini

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Marcella Bella - Pelle diamante

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Giorgia - La cura per me

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Rose Villain - Fuorilegge

Olly - Balorda nostalgia

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Tony Effe - Damme 'na mano

Serena Brancale - Anema e core

Brunori Sas - L'albero delle noci

Modà - Non ti dimentico

Clara - Febbre

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Fedez - Battito

Bresh - La tana del granchio

Sarah Toscano - Amarcord

Joan Thiele - Eco

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Francesca Michielin - Fango in paradiso

The Kolors - Tu con chi fai l'amore