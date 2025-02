Brunori SAS, "L'albero delle noci": ecco il video ufficiale del brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Brunori Sas debutta al Festival di Sanremo 2025 con il brano "L'albero delle noci", segnando la sua prima partecipazione in gara sul palco dell'Ariston. Nonostante oltre dieci anni di carriera, numerosi successi discografici e tour sold out, questa è la prima volta che Dario Brunori, in arte Brunori Sas, compete al Festival.

La canzone è ispirata alla recente paternità dell'artista e affronta temi come la gioia e la rivoluzione che una nuova nascita porta nella vita, nonché la rinascita personale che ne deriva. Brunori ha dichiarato: "Parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita e di come la nascita porti a una rinascita".

Musicalmente, il brano si distingue per una melodia coinvolgente e un arrangiamento che mette in risalto la profondità del testo e l'interpretazione sentita di Brunori Sas. La sua esibizione ha suscitato paragoni con grandi cantautori italiani come De Gregori e Venditti.