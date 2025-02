Brunori Sas: "Sanremo? Se hai fatto le feste di paese è una passeggiata. Voglio vincere per andare all'Eurovision, ma solo perché ho un outfit come Achille Lauro" VIDEO

«Sì, mia mamma mi ha sfascinato. Ora sono tranquillo» ride di gusto Brunori Sas che spiega in sala stampa il significato del termine. «Dalle nostre parti si dice così, quando ti tolgono il malocchio dopo tanti complimenti che ti sono arrivati». E di complimenti a Dario ne stanno piovendo addosso tantissimi soprattutto dopo l'esibizione di ieri. E' nella cinquina e anche con i passaggi in radio sta dando benissimo.

«Sono molto felice di essere arrivato qui dopo 15 anni di carriera, ho le spalle larghe ora, non sarei stato pronto 7-8 anni fa». Brunori Sas canta "Canzoni contro la paura" in sala stampa e riflette, sempre con la grande ironia che lo contraddistingue, sulla canzone d’autore: "Non mi sento un rappresentante della categoria. Non nascondo il mio amore e il legame solido con la tradizione cantautoriale degli anni Settanta ma non mi sento di essere un paladino dei cantautori, ce sono tantissimi. Sono contento perché si danno a volte scontate le cose e non è detto ed è bello sapere che la canzone d’autore sia ancora rappresentata». Sulla cinquina e la possibile vittoria al Festival, Brunori la butta sullo scherzo: «Quello che mi alletta è andare all’Eurovision, sono pronto per un certo tipo di outfit. Vi dico solo che il mio stilista è lo stesso di Achille Lauro. Sono pronto a una rivoluzione».