Chi è Vittorio, il bambino che si è commosso sul palco di Sanremo

In tanti si sono chiesti nel corso della seconda puntata chi fosse quel bimbo che non ha retto e con il suo pianto ha commosso l’Italia. Aveva appena finito di cantare Damiano David, quando quelle lacrime hanno solcato il volto del bimbo. Si chiama Vittorio Bonvicini, ha dieci anni, ed è il nipote dell’attore Alessandro Borghi.

Vittorio sino a quel momento era stato protagonista proprio con lo zio durante l’emozionante tributo di Damiano David a Lucio Dalla, il frontman dei Maneskin che si era esibito in 'Felicità', struggente brano del cantante bolognese, venendo inquadrato in bianco e nero. Sulle lacrime immediata la reazione di Boghi che ha ringraziato David per "la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare questo passaggio da uno stato di sonnolenza a quello della ricerca della felicità delle nuove generazioni. È una canzone dedicata ai giovani".