Chi vince Sanremo 2025? Ecco le previsioni dei bookmaker. Secondo Chat Gpt...

Il Festival di Sanremo 2025 è entrato nel vivo e i bookmaker Sisal, Snai e GoldBet hanno già delineato i favoriti alla vittoria. Le prime serate hanno confermato alcune previsioni, ma hanno anche rimescolato le carte, rendendo la competizione più aperta che mai. Giorgia e Simone Cristicchi restano i nomi più quotati, ma attenzione alle sorprese: outsider come Olly, Achille Lauro e Brunori Sas potrebbero ribaltare i pronostici. Vediamo nel dettaglio le ultime quote e le possibili sorprese della gara.

Giorgia e Cristicchi in testa: le quote aggiornate

Le scommesse sul vincitore di Sanremo 2025 vedono Giorgia come la principale candidata alla vittoria. La sua quota oscilla tra 3.50 e 4.00, segno di una forte fiducia nei suoi confronti. Simone Cristicchi, però, è in forte ascesa, con quote che vanno dal 3.50 al 4.00, dimostrando che il pubblico e la critica lo considerano un serio contendente per il podio.