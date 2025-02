Giorgia, "La cura per me": ecco il video ufficiale del brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Giorgia torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "La cura per me", segnando la sua sesta partecipazione al prestigioso palco dell'Ariston, esattamente trent'anni dopo la vittoria con "Come saprei" nel 1995.

La cura per me è una canzone che esplora la profondità dei sentimenti, descrivendo l'amore come un rimedio contro la solitudine e la paura. Il testo riflette sulla ricerca di un punto di riferimento emotivo, sottolineando come l'amore possa diventare un rifugio nei momenti di difficoltà.

Musicalmente, il brano si distingue per una melodia avvolgente e un arrangiamento che valorizza la voce potente e versatile di Giorgia. La sua interpretazione intensa e sentita ha già conquistato il pubblico, confermando ancora una volta il suo straordinario talento.

Guarda il video ufficiale di "La cura per me" e lasciati trasportare dalle emozioni che solo Giorgia sa trasmettere.