I Duran Duran per la quinta volta superospiti a Sanremo: "Ecco il segreto per durare oltre 40 anni"

«E poi pensiamo che la nostra musica sia ancora bellissima, nessuno riesca a fare una musica così meravigliosa come noi quattro insieme», dice la band , tra le più longeve di sempre, che domani sarà sul palco dell’ Ariston per la quinta volta, a 40 anni dalla prima.

Nel 1985, ricordano, «eravamo famosi, ma non così famosi. Stavamo diventando grandi e la gente cominciava a volerci bene. Quando arrivammo qui, c'era uno stuolo di ragazzini in motorino che ci seguiva ovunque, qualunque cosa facessimo. Il conduttore era Pippo Baudo, è ancora in giro?», chiedono storpiando un po' il nome dello storico conduttore tv.

Quella volta Simon salì sul palco zoppicando: «La sera prima avevo deciso di fare una passeggiata sul lungomare e scivolai facendomi male a un piede. Decisi che più vodka avessi bevuto, meno dolore avrei sentito. Ho bevuto un sacco, ma il dolore era sempre lì».

Il cambiamento della musica e l’impatto della tecnologia

Erano gli anni in cui Simon Le Bon era il sogno proibito di tutte le ragazzine, gli anni in cui la musica inglese spopolava a più non posso. «Le cose cambiano, Sanremo cambia - spiegano -. La causa che ha determinato il cambiamento più importante è stato l'arrivo dell’hip hop dall’America: ha cambiato i gusti, i modi di ballare, il ritmo e lo stile. Gli States ci hanno inculcato nella testa i loro generi musicali: prima non era mai successo così nella storia».