Il video del Papa a Sanremo innesca la polemica, Conti: “Realizzato a sua insaputa? Siamo oltre la fantascienza”

«Non siamo alla fantascienza, siamo oltre», risponde Carlo Conti in conferenza stampa a una domanda sulle indiscrezioni di Dagospia secondo le quali il videomessaggio del pontefice sarebbe 'riciclato' e sarebbe stato trasmesso ieri a Sanremo all’insaputa del pontefice. «Hai presente quando nelle partite di calcio c'era l’invasione di campo?», aggiunge il direttore artistico con una metafora sportiva. «A un certo punto hanno deciso di non riprendere più le invasioni di campo, e hanno smesso di farle. Poi - chiosa - ognuno fa il suo mestiere».

Nino Frassica sceglie l’ironia: «Qualcuno dice che non era il papa, era Massimo Lopez».