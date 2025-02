La sicilianità a Sanremo, Cristiano Malgioglio: "Voglio essere libero". Frassica: "Mi vestirà Gabbani, il cantante".

Tantissima sicilianità nella seconda puntata del Festival di Sanremo. A cominciare dai due co-conduttori Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. E i due hanno dato spettacolo anche in conferenza stampa. "Sono felice del risultato del mio amico Carlo e di essere qui - ha detto Cristiano Malgioglio in conferenza - il palco di Sanremo da molta soggezione ma io ho chiesto di poter essere libero così potrò dare il meglio di me stesso. Voglio portare gioia, ironia e colore". Ma quali abiti indosserà Malgioglio? "Mi sono ispirato alle dive degli anni 40 e 50, ho cinque capi, due sono arrivati", ha svelato. Frassica ha poi scherzato: "Mi vestirà Gabbani. Sono contento di essere in questo Festival".