Sanremo 2025, Achille Lauro in gara con "Giovani incoscienti" una ballata ispirata ad una storia vera

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Incoscienti Giovani", segnando la sua quarta partecipazione in gara.

Achille, torni a Sanremo 2025 con "Incoscienti Giovani". Ci racconti la genesi di questo brano?

Certo! "Incoscienti Giovani" è una canzone che ho scritto circa due anni fa, partendo dagli accordi al pianoforte. Volevo creare qualcosa che avesse il sapore delle grandi ballate con cui siamo cresciuti, ispirandomi a sonorità classiche come "Can't Help Falling in Love" di Elvis Presley e al cantautorato italiano degli anni '70 e '80.

Di cosa parla la canzone?

È una storia che può essere letta in diversi modi. Racconta di una bambina, che potrebbe rappresentare un amore importante, la figura materna o anche una ragazza che cerca un destino diverso da quello che il mondo le ha riservato. Ho voluto lasciare libertà d'interpretazione a chi ascolta.

I tuoi brani a Sanremo sono sempre stati accompagnati da performance iconiche. Cosa dobbiamo aspettarci quest'anno?