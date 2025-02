Sanremo 2025: Achille Lauro in testa alle tendenze YouTube. Su Amazon Music Giorgia, Lauro e Olly i più ascoltati

Su YouTube Music è da poco disponibile la playlist con tutti i brani ufficiali degli artisti in gara. Tra i video delle performance live più visti sul canale YouTube di Rai spiccano in questo momento grandi nomi: Simone Cristicchi con «Quando Sarai Piccola», Fedez con «Battito» e Giorgia con «La Cura per Me». Molto bene anche Achille Lauro con «Incoscienti Giovani». In fervore anche la classifica Trending Music Videos di YouTube (Top 20) che vede già imporsi 8 video sanremesi tra le tendenze: Achille Lauro con «Incoscienti Giovani», Olly con «Balorda Nostalgia», Giorgia con «La Cura per Me», Simone Cristicchi con «Quando Sarai Piccola», Tony Effe con «Damme 'Na Mano», Brunori Sas con «L'albero delle Noci», Irama con «Lentamente», Elodie con «Dimenticarsi alle 7», Lucio Corsi con «Volevo essere un duro».

TikTok, oltre 22mila post dedicati a Sanremo dopo il debutto. Al top Tony Effe, Olly e Fedez

Il Festival di Sanremo vola subito su TikTok. Dopo la prima serata, sono già oltre 22mila i post creati con l’hashtag ufficiale #Sanremo2025, a conferma del grande interesse del pubblico e di quanto sia diventato uno strumento essenziale per i cantanti in gara che lo utilizzano come un diario quotidiano per condividere momenti esclusivi con i fan. Il #DietroLeQuinte dei cantanti in gara su TikTok - Presidente? Presidente? Joan Thiele combatte l’ansia da palco con il suo spiccato senso dell’umorismo. Achille Lauro condivide con i fan la sua passione per la città di Napoli, in particolare a Natale. Elodie alla ricerca dei suoi fiori preferiti. Quali avrà scelto? @sanremorai: il podio delle esibizioni secondo la community - Il profilo di TikTok del Festival ha condiviso estratti delle esibizioni di tutti i cantanti in gara e, secondo le visualizzazioni dei singoli video dalla community, ecco il podio: Tony Effe, «Damme 'na mano» - oltre 2.4M di visualizzazioni; Olly, «Balorda nostalgia» - con 1.6M di visualizzazioni; Fedez, «Battito» - 1.5M di visualizzazioni. I contenuti esclusivi realizzati dalla community - Ma chi è che guarda ancora Sanremo?! Tanti italiani lo hanno detto, ma nessuno l’ha mai rispettato, neppure il creator Antonio Mascoli. Andiamo a Sanremo! con Alessandro Cattelan: un inedito vlog che mostra dove si va e cosa si fa durante una giornata nella Riviera dei Fiori. Il divertentissimo #dietrolequinte del PrimaFestival da un punto di vista speciale, quello della sua presentatrice Bianca Guaccero. Per rimanere aggiornati sui contenuti dedicati alla kermesse, TikTok ha creato in app una pagina di ricerca dedicata. Basta cercare «Sanremo 2025» per immergersi nel mondo del Festival: rivivere i momenti memorabili, scoprire contenuti esclusivi degli artisti e interagire con la community. Per la prima volta, inoltre, è disponibile uno spazio personalizzato per ciascun artista: cercando il nome dell’artista o della canzone in gara si può accedere a una pagina con i contenuti sul brano o sull'artista stesso creati dagli account ufficiali (Sanremo, Rai o quelli degli artisti) e dalla community.