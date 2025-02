Sanremo 2025: Bresh in gara con “La tana del granchio”

Bresh calca per la prima volta il palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "La tana del granchio", un pezzo che mescola poesia e realtà, raccontando la ricerca di un rifugio interiore tra le difficoltà della vita. Con il suo stile autentico e le liriche evocative, l’artista genovese si conferma come una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. In questa intervista, ci racconta il significato della sua canzone, le emozioni della sua esperienza sanremese e il suo rapporto con il pubblico.

Bresh, benvenuto a Sanremo! Come vivi questa tua prima esperienza sul palco dell’Ariston?

Grazie! È un mix di emozioni fortissime. Sanremo è un palco storico, e poterci portare la mia musica è una grande responsabilità, ma anche un sogno che si realizza. "La tana del granchio" è un brano che porto con grande orgoglio, perché rappresenta tanto per me.