Sanremo 2025: Clara in gara con “Febbre”

Clara, giovane artista emergente, torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Febbre". In un'intervista esclusiva per TGS ed RTP Messina, ci ha raccontato le emozioni e i significati legati a questa nuova avventura musicale.

Clara, bentornata a Sanremo. Cosa rappresenta per te questa seconda partecipazione al Festival?

Grazie! Tornare a Sanremo è un'emozione indescrivibile. Mi sento molto cresciuta, sia come donna che come artista. Quest'anno arrivo con maggiore consapevolezza e con una visione più chiara di come voglio comunicare con il pubblico.

Parliamo di "Febbre". Qual è il messaggio principale di questo brano?

"Febbre" parla degli alti e bassi della vita. Mi piace il paragone con la febbre perché sale e scende, proprio come le nostre emozioni e le situazioni che affrontiamo quotidianamente. È un dialogo con me stessa, un invito ad accettare e vivere appieno ogni momento.