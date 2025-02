Sanremo 2025: Marcella Bella in gara con "Pelle diamante"

Sanremo è un palco che conosci bene. Come vivi questa nuova partecipazione?

"Pelle diamante" è un inno alla forza e all'indipendenza femminile. Il titolo richiama l'idea di una corazza preziosa e resistente, che ogni donna dovrebbe indossare per affrontare le sfide della vita. È un pezzo che parla di rinascita e consapevolezza, con un sound che mescola tradizione e modernità.

Marcella, torni a Sanremo 2025 con "Pelle diamante". Cosa rappresenta per te questo brano?

Sanremo è sempre un'emozione unica, ogni volta diversa. Tornarci nel 2025 significa per me riaffermare la mia musica con la stessa passione di sempre, ma con la maturità e l'esperienza di una lunga carriera. Il pubblico dell'Ariston ha un'energia speciale, e non vedo l'ora di condividere questa canzone con tutti loro.

Dopo Sanremo, quali sono i tuoi progetti?

Ho in programma un nuovo album, che conterrà "Pelle diamante" e altre canzoni a cui tengo molto. Inoltre, ci saranno delle date live in giro per l'Italia, perché il contatto con il pubblico è sempre la parte più bella del mio lavoro.

Un messaggio per i tuoi fan siciliani che ti seguono su TGS ed RTP Messina?

La Sicilia è la mia terra, le mie radici, e ogni volta che torno sento un calore unico. Ai miei fan siciliani dico: grazie per l'affetto di sempre, spero di vedervi presto e di cantare insieme a voi! Vi abbraccio con tutto il cuore!