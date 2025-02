Sanremo, Frassica raccoglie l'eredità di Fiorello: irresistibile! «Ci guardano anche i frutti di mare»

Travolgente, la quota simpatia all'ennesima potenza. Ed è destino che dopo Rosario Fiorello da Letojanni le risate del Festival di Sanremo siano affidate ad un altro siciliano, Nino Frassica da Messina. Irresistibile: «Sono doppiamente contento perché oggi per me è un festeggiamento: 39 anni fa e 9 mesi e 18 giorni debuttavo in televisione con Quelli della notte con Renzo Arbore»: esordisce dopo aver sceso le scale dell’Ariston a Sanremo con acconciatura scura e ciuffo bianco "alla Malgioglio". «Signore e signori vince... Si sa da novembre», scherza il comico siciliano prendendo un cartellino dalle mani di Carlo Conti, prima di lanciare la "aticilbbup" o meglio, capovolgendo il foglio, la pubblicità.

E poi ironizza sull'audience: «In questo momento il 119 per cento degli italiani sta vedendo il programma. Ci sono 100 televisori accesi, 188 sono spenti, 460 sono stati portati a riparare. Ci guardano 300 suore, frutti di mare, 93% di casalinghe, ladri di cavalli, bambini, militari, Antonio Cannavacciuolo è uno».