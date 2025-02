Chi è che ha detto "Si' na pret" a Rose Villain al Festival di Sanremo e cosa significa

L'autore di questa esternazione è un imprenditore trentenne originario di Salerno , presente per la prima volta al Teatro Ariston. Egli ha dichiarato che il suo gesto è stato spontaneo e inteso come un complimento sincero verso la cantante. Non si aspettava che la sua frase diventasse virale sui social media.

E' ormai diventata virale sul web e sui social la frase pronunciata dal palco dell'Ariston durante la prima serata del Festival. Una frase all'indirizzo della cantante Rose Villain, un episodio curioso che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media. Prima dell'esibizione di Rose Villain con il brano "Fuorilegge", un uomo dalla platea ha esclamato ad alta voce: "Si' 'na pret!". Questa espressione in dialetto napoletano, tradotta letteralmente, significa "Sei una pietra", ma viene utilizzata per sottolineare la bellezza e la perfezione di una donna , paragonandola a una scultura di pietra.

Un episodio che rappresenta l'esempio di come un'espressione dialettale possa, in un contesto nazionale come il Festival di Sanremo, diventare virale e suscitare interesse sia per il suo significato culturale che per la spontaneità del gesto.