Chi sono le sorelle baresi Serena e Noemi Brancale: la cantante e la maestra d'orchestra protagoniste a Sanremo

Nata a Bari il 4 maggio 1989, Serena Brancale proviene da una famiglia di musicisti. Fin da piccola, ha mostrato una forte inclinazione per la musica, studiando violino e pianoforte. Dopo aver conseguito una laurea in canto jazz presso il Conservatorio di Bari, ha ampliato le sue competenze artistiche dedicandosi anche al teatro e alla danza. Nel 2003, ha recitato nel film "Mio cognato" di Alessandro Piva. La sua carriera musicale ha preso slancio con la partecipazione al Festival di Sanremo 2015 nella sezione Nuove Proposte, presentando il brano "Galleggiare". Negli anni successivi, Serena ha pubblicato diversi album, tra cui "Vita da artista" (2019) e "Je so accussì" (2022). Nel 2024, ha raggiunto una vasta popolarità grazie al singolo in dialetto barese "Baccalà", diventato virale su TikTok. Al Festival di Sanremo 2025, Serena ha presentato il brano "Anema e core", un omaggio a Pino Daniele, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica e dal pubblico.

Nicole Brancale: la maestra d'orchestra

Nicole Brancale, nata a Bari nel 1982, è la sorella maggiore di Serena. Anch'ella cresciuta in un ambiente musicale, ha intrapreso una carriera nel campo della musica classica. Dopo gli studi, è diventata docente di pianoforte presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, lo stesso istituto dove si è diplomata Serena. La partecipazione al Festival di Sanremo 2025 come direttrice d'orchestra per l'esibizione della sorella ha rappresentato un momento di grande emozione e orgoglio per entrambe, sottolineando il profondo legame familiare e la comune passione per la musica.

Un legame musicale indissolubile

La collaborazione tra Serena e Nicole al Festival di Sanremo 2025 non è solo una testimonianza del loro talento individuale, ma anche della sinergia che le unisce. Cresciute in una famiglia dove la musica era parte integrante della quotidianità, le sorelle Brancale hanno saputo coltivare le proprie inclinazioni artistiche, supportandosi reciprocamente nel corso delle loro carriere. La loro esibizione congiunta sul prestigioso palco dell'Ariston ha rappresentato un momento culminante delle loro vite professionali, evidenziando come la passione condivisa possa tradursi in performance di altissimo livello.