Chi vincerà Sanremo 2025? Le previsioni dei bookmaker e le sorprese in arrivo

Le esibizioni hanno confermato il talento indiscusso di Giorgia , che con il brano La cura per me ha emozionato pubblico e giuria. Tuttavia, Simone Cristicchi sta guadagnando sempre più consensi con la sua ballata intensa Quando sarai piccola, già considerata tra le più toccanti del Festival.

Le performance della seconda serata hanno cambiato le carte in tavola, accendendo l’attenzione su outsider pronti a sparigliare i pronostici. Vediamo insieme chi è in testa, chi potrebbe sorprendere e chi rischia di chiudere in fondo alla classifica.

Le quote aggiornate per la vittoria finale:

I nomi da tenere d’occhio:

Lucio Corsi 15.00

15.00 Elodie 25.00

25.00 Noemi 33.00

33.00 Rocco Hunt 50.00

50.00 Irama 33.00

Artisti come Elodie e Noemi, con la loro esperienza sul palco, potrebbero ancora ribaltare la classifica, mentre Irama e Rocco Hunt potrebbero giocarsi tutto con un colpo di scena nelle prossime serate.

Ultimo posto: chi rischia la maglia nera?

Non tutti possono vincere, e alcuni artisti sono dati in bilico per la ultima posizione. Tradizionalmente, il Festival di Sanremo ha visto anche grandi nomi finire in fondo alla classifica, quindi attenzione agli esiti a sorpresa.

I più a rischio per l’ultimo posto:

Marcella Bella 2.00

2.00 Sarah Toscano 2.75

2.75 Rkomi 4.50

4.50 Modà 12.00

La giovane Sarah Toscano, nonostante un buon impatto mediatico, non ha ancora convinto la critica, mentre Marcella Bella, al suo ritorno sul palco dell’Ariston, non sembra aver colpito nel segno.

Doppia chance: la nuova scommessa che cambia tutto

Quest’anno, molti bookmaker offrono una nuova modalità di puntata: la doppia chance, che permette di scommettere su due artisti in un’unica giocata.

Le combinazioni più interessanti:

Giorgia o Irama 2.75

2.75 Elodie o Achille Lauro 4.00

4.00 Olly o Noemi 3.25

Questa formula riduce il rischio e aumenta le possibilità di vincita, rendendo il gioco ancora più strategico.

Il verdetto finale: chi ha davvero la vittoria in mano?

Se la gara si chiudesse oggi, Simone Cristicchi e Giorgia sarebbero i principali candidati alla vittoria, ma Sanremo è il festival dell’imprevedibilità. Olly e Achille Lauro sono pronti a sorprendere, mentre outsider come Noemi, Irama e Fedez potrebbero scalare la classifica in un colpo solo.

Fattori chiave che potrebbero cambiare tutto:

L’impatto emotivo delle ultime esibizioni

Il potere del televoto e l’influenza dei social

Le preferenze della giuria di qualità

Con le serate decisive alle porte, una cosa è certa: Sanremo 2025 è ancora tutto da giocare.