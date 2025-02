Festival di Sanremo, il picco di share con Nino Frassica. Polemiche su Fedez indagato, Carlo Conti: "Non faccio il giudice"

La seconda serata del Festival di Sanremo è stata seguita da 11,8 milioni di telespettatori con il 64.5% di share. I dati sono rilevati attraverso la Total Audience, nuovo sistema Auditel che mette insieme anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet (i cosiddetti small screen). Sono 900mila gli spettatori in meno rispetto alla prima serata, che era stata seguita da 12,6 milioni di telespettatori, ma c'è un punto guadagnato di share passato dal 63,5 al 64,5%. Il picco di ascolto è stato raggiunto alle 22.15, con 16,5 milioni collegati a Rai1 durante l’esibizione al pianoforte del piccolo Alessandro Gervasi; in share alle 23.57, con il 70% per uno degli interventi di Nino Frassica. Sul target 15-24 anni, è stato raggiunto il 91.4% alle 00.25 con Willie Peyote, di 1,6 milioni alle 22.17 con Cristiano Malgioglio. In generale i dati sono molto interessati proprio sul target dei giovanissimi: sul pubblico 4-14 anni la media è del 74.7%, sui 15-24 anni dell’85.6%, sui 25-34 anni del 71.8%, sui 35-54 anni del 67.2%, del 58.5% sugli over 55.

In apertura della conferenza stampa della terza serata è stato letto un messaggio dell’a.d Giampaolo Rossi: “Grande spettacolo con Carlo Conti che ha saputo mettere in scena uno spettacolo di musica, leggerezza e momenti coinvolgenti. A lui il grazie più sentito”.

Ancora felicissimo Carlo Conti che ha ricordato i compagni di viaggio della seconda serata tra cui Nino Frassica. «Sono moderatamente felice, ma come ho già detto non mi sarei abbattuto se ci fossero stati risultati non clamorosi, non mi esalto con questi risultati. Si continua a pedalare. Ieri ho avuto la fortuna di avere al fianco una donna straordinaria, come Bianca Balti. Stasera ho tre fantastiche donne”, ha detto Conti presentando e tre co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Polemiche su Fedez. Conti: "Non sono un giudice"

«La risposta l’hai data nella domanda: Fedez non è stato indagato”, ha risposto Conti a una domanda sull’inchiesta “doppia curva” in cui ci sono le intercettazioni sulle intercettazioni, pubblicate da Repubblica, tra il capo degli ultras del Milan arrestato per narcotraffico, il rapper e Emis Killa. «Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni», aggiunge Conti. «Sono un garantista - spiega ancora il direttore artistico - per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato - come è successo ad Emis Killa che ha preso l'intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il festival -, sono scelte personali. Io ho avuto dall’azienda l’incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale».