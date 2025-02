Festival di Sanremo, il concerto di Cristicchi nella chiesa di San Siro: emozioni, musica e spiritualità IL VIDEO

Cristicchi punta sull'emozione e si prende San Siro... "Finalmente anche io ho il mio San Siro - scherza - ma non allo stadio ma nella Cattedrale di Sanremo intitolata al santo". Lo aveva annunciato in sala stampa e lo ha fatto. Pomeriggio di emozioni nella chiesa di Sanremo gremitissima, con il cantautore che ha regalato musica e spiritualità. Emozionante "Ti regalerò una rosa", ha eseguito i brani del suo nuovo album, recitando monologhi tratti dai suoi spettacoli. "La musica nasce come strumento liturgico - ha detto -e attraverso le sue frequenze può far vibrare le nostre anime". E domani sera Cristicchi porterà nella sera dei duetti insieme ad Amara (compagna del cantautore e co-autrice di "Quando sarai piccola"), "La cura" di Franco Battiato. "Una coincidenza bellissima è che "La cura" non è mai stata eseguita nella serata dei duetti, ma solo dal suo autore, nel 2007, anno in cui io ho vinto Sanremo con "Ti regalerò una rosa" e ho conosciuto Battiato". Con Amara abbiamo dedicato un concerto a Battiato, "Concerto mistico per Battiato", in cui proponiamo i suoi brani con il filo conduttore della spiritualità. Abbiamo avuto anche il consenso della famiglia, quindi è stata una cosa molto importante". Eseguirò i brani del mio nuovo album e reciterò monologhi tratti dai miei spettacoli. Sarà un appuntamento molto emozionante per me. La musica nasce come strumento liturgico e attraverso le sue frequenze può far vibrare le nostre anime".