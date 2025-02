Sanremo 2025, seconda serata: il superospite Damiano David celebra Dalla. Bianca sfila, Malgioglio con lo strascico... e Frassica il mattatore. LA CLASSIFICA

La prima sfida , quella con Vale LP e Lil Jolie (che alla fine della loro esibizione hanno mostrato un cartello contro la violenza sulle donne: «Se io non voglio tu non puoi») la vince Alex Wyse. Toccherà a lui sfidare domani sera il vincitore dell'altra semifinale: Settembre , che supera Maria Tomba e si avvia verso una finale (domani il verdetto) tutta al maschile .

«Questo è il palco più bello e importante per me e dove è successa la cosa più importante della mia carriera». Il cantante romano è tornato sul palco per cantare il suo brano "Born with a broken heart", in sala ad applaudirlo anche la fidanzata Dove Cameron.

«Non voglio che finisca questo momento, è incredibile, che emozione Sanremo!» grida Bianca Balti entrando sul palco dell’Ariston.

Abito vaporoso di piume celeste come gli occhi, scollatura profonda, sorriso luminoso, senza capelli dopo la chemioterapia. Al festival era già stata ospite di Fabio Fazio nel 2013: «Mi ero divertita allora, sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno», dice. «Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me». «Sarà una bella gara di look», sorride il direttore artistico. «E io vincerò, ma lui vince in simpatia», sottolinea la top model.

Abituato a stupire con i suoi look stravaganti, per il suo debutto sul palco di Sanremo Cristiano Malgioglio ha scelto un appariscente abito nero e rosso, con enorme bavero scultura e strascico di velo rosso «lungo 50 metri». «Ci puoi arrivare a Ventimiglia», scherza Carlo Conti. L'enorme fiocco che avvolgeva l’anno scorso i Ricchi e Poveri evidentemente ha fatto scuola. «Sai da dove vengo? Dal Massachusetts», dice Malgioglio storpiando il nome dello stato americano. Poi confessa: «È talmente bello essere qui, in 50 anni di carriera in cui ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, non so se è un regalo, forse per tutte le cose che ho fatto me lo meritavo anche, ti ringrazio Carlo, ringrazio la Rai».

Nino Frassica entra col ciuffo 'alla Malgioglio' e porta subito il suo umorismo surreale. «Il vincitore di Sanremo è...».

E poi ironizza sull'audience: «In questo momento il 119 per cento stanno vedendo il programma. Su 100 televisori accesi, 188 sono spenti, 460 sono stati portati a riparare. Ci guardano 300 suore, frutti di mare, 93% di casalinghe, ladri di cavalli, bambini, militari, un Antonio Cannavacciuolo».

Il piccolo Alessandro Gervasi incanta l'Ariston al pianoforte

Tutti incantati dal piccolo Alessandro Gervasi, che a sei anni si esibisce al pianoforte, suonando Champagne di Peppino Di Capri. Alessandro interpreta Di Capri bambino nella fiction Champagne, sulla vita dell’artista, che va in onda il 24 marzo.

Con la spontaneità della sua età, ha risposto senza filtri alle domande di Carlo Conti. «Vuoi restare ancora?». No, la risposta lapidaria. «A 6 anni suoni il pianoforte al festival di Sanremo, dove vuoi arrivare?». Boh, ha detto, suscitando la simpatia del pubblico.

Il mestiere del Co-co-co: Frassica esilarante, il valzer tra Malgioglio e Bianca

Un’esilarante biografia di Malgioglio, lo 'struzzo di Ramacca'(il paese dov'è nato). Che si conclude così: «Da questa biografia saranno tratti un film, una maglietta, un profumo e un liquore».

«Per otto anni ho fatto danza classica, poi mi sono rotto e ho dovuto interrompere. Peccato perchè volevo essere un ballerino» aveva confessato poco prima Malgioglio con uno spazzolone in mano mentre spazzava il pavimento dell’Ariston. «Come Fred Astaire?» lo provoca Conti. 'Malgy' allora esprime il suo desiderio: qualche passo con Balti. Lei accetta con entusiasmo e sulle note di un valzer il suo sogno si realizza.

Sul palco 15 Big

Sul palco quindici Big, valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio: Rocco con l’energia di Mille vote ancora, Elodie tutta piume con Dimenticarsi alle 7, la poesia di Lucio Corsi con Volevo essere un duro, applaudito dal pubblico, i The Kolors a caccia del nuovo tormentone con Tu con chi fai l’amore, Serena Brancale con lo spacco vertiginoso in Anema e Core, Fedez d’impatto con Battito, Francesca Michielin (che si commuove a fine esibizione) con Fango in Paradiso. Merita una nuova standing ovation Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. E poi ancora Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

Conti dimentica i fiori per Rocco Hunt, doppio bouquet a Elodie

Doppio bouquet per Elodie. «Ho dimenticato di dare i fiori a Rocco Hunt, se lo incontri dietro le quinte puoi darglieli?», si è scusato Carlo Conti, consegnando alla cantante un omaggio bis.

Francesca Michielin scoppia in lacrima: "Grazie a tutti"

Francesca Michielin alla fine della sua esibizione al festival di Sanremo prende i fiori dalle mani di Carlo Conti e scoppia in un pianto liberatorio.

«Grazie di cuore a tutti e a tutte», ha detto lasciando il palco. La cantante nei giorni scorsi è caduta e per questo ha indossato un tutore alla caviglia destra e usa le stampelle, tranne quando sale sul palco dell’Ariston aiutata da Carlo Conti.

Per Cristicchi ancora standing ovation

Anche nella seconda serata del festival di Sanremo standing ovation del pubblico dell’Ariston per Simone Cristicchi dopo l’interpretazione di 'Quando sarai piccola'. La canzone in gara è dedicata alla mamma e parla dell’amore restituito dai figli ai genitori quando diventano molto anziani.

"Giorgia sposami!"

Ovazione e braccialetti luminosi accesi in platea all’Ariston per Giorgia (in completo nero dal taglio maschile e top in pizzo), che con La cura per me regala un’interpretazione superlativa, tanto che dal pubblico qualcuno le grida: "Giorgia sposami!"

La top 5 di televoto e radio

I più votati dal pubblico da casa e dalla giuria delle radio, in ordine casuale:

Giorgia

Simone Cristicchi

Fedez

Achille Lauro

Lucio Corsi