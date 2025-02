Sanremo 2025: Irama in gara con “Lentamente”, una ballata intensa che esplora il tema del tempo

Irama torna sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Lentamente", una ballata intensa e profonda che esplora il tema del tempo, delle emozioni e del lasciarsi trasportare dalla vita senza paura. Con il suo stile inconfondibile e la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica, Irama si conferma uno degli artisti più apprezzati della scena italiana. In questa intervista, ci parla del significato del suo nuovo brano, dell’emozione di tornare all’Ariston e del suo legame con il pubblico.

Irama, bentornato a Sanremo! Cosa significa per te essere di nuovo su questo palco?

Grazie! Sanremo è un posto speciale per me, un luogo dove la musica prende vita in un modo unico. Tornare qui con "Lentamente" è un’opportunità per raccontare un pezzo di me, condividere emozioni e far vivere al pubblico una storia che sento molto vicina.

"Lentamente" è un titolo evocativo. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questa canzone?