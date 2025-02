Sanremo 2025: Joan Thiele debutta sul palco dell'Ariston con “Eco”

Il tuo browser non supporta i video.

Joan Thiele debutta sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Eco", un pezzo che esplora il tema della memoria e della risonanza emotiva dei ricordi. Con uno stile raffinato e una sonorità che fonde elementi elettronici e acustici, l'artista porta sul palco un'atmosfera intima e suggestiva. In questa intervista, Joan racconta le emozioni di questa nuova avventura, il significato della sua canzone e il rapporto con il pubblico.

Joan, benvenuta a Sanremo! Come stai vivendo questa esperienza?

Grazie! È una sensazione unica, un mix di adrenalina e gratitudine. Sanremo è un palco che ha fatto la storia della musica italiana e poterci essere con "Eco" è un onore. Sono felice di poter condividere la mia musica con un pubblico così vasto.

Il titolo "Eco" è molto evocativo. Cosa rappresenta questa canzone per te?

"Eco" è una riflessione sul tempo, sulla persistenza delle emozioni e dei ricordi. Volevo raccontare come certe esperienze continuino a risuonare dentro di noi, anche quando sembrano lontane. È un brano intimo, ma spero che possa risuonare in chi l’ascolta, proprio come un eco.