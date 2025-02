Sanremo 2025: Olly torna sul palco dell'Ariston con “Balorda nostalgia”

Olly torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con il brano "Balorda Nostalgia", una canzone che mescola sonorità fresche e moderne con un testo profondo e malinconico. L’artista, già noto per il suo stile unico e la capacità di unire pop ed elettronica, affronta il tema della nostalgia in modo originale, raccontando emozioni contrastanti che caratterizzano il ricordo del passato. In questa intervista, Olly condivide le sensazioni legate alla sua partecipazione al Festival, il significato della sua canzone e il rapporto con il pubblico.

Olly, benvenuto a Sanremo! Cosa significa per te tornare su questo palco?

È un’emozione indescrivibile! Sanremo è un’esperienza unica, un’occasione per esprimermi e portare la mia musica a un pubblico così vasto. "Balorda Nostalgia" è un pezzo molto personale e poterlo condividere qui è qualcosa di speciale.

Il titolo "Balorda Nostalgia" incuriosisce molto. Cosa rappresenta per te questo brano?