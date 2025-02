Sanremo 2025: Shablo feat Guè, Joshua e Tormento in gara con “La mia parola”

Shablo e Joshua debuttano insieme sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "La mia parola", un pezzo che mescola sonorità urban e melodie intense, portando un messaggio di autenticità e impegno. Entrambi artisti affermati nei rispettivi percorsi musicali, uniscono le forze per presentare una canzone che parla di promesse, valori e della difficoltà di mantenerli in un mondo che cambia rapidamente. In questa intervista, ci raccontano le emozioni del debutto all’Ariston e il significato dietro la loro collaborazione.

Giornalista: Shablo e Joshua, benvenuti a Sanremo! Cosa significa per voi essere qui con "La mia parola"?

Shablo: Grazie! Sanremo è un palco iconico e arrivarci con un brano che sentiamo così nostro è una grande emozione. Abbiamo voluto unire il nostro stile per raccontare una storia che potesse toccare chiunque l’ascolti.

Joshua: Per me è un’esperienza unica, una sfida artistica che affrontiamo con grande passione. "La mia parola" è una canzone che parla di fiducia, di promesse fatte e mantenute, ma anche di quanto sia difficile restare fedeli ai propri valori in un mondo frenetico.