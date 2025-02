Victoria De Angelis pronta a infiammare Sanremo con i Duran Duran: leggenda e futuro sullo stesso palco

La musica rock non ha confini temporali, e questa sera sul palco di Sanremo 2025 ne avremo la prova. Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, suonerà con i leggendari Duran Duran, regalando al pubblico un momento unico che fonde passato e presente.

La notizia arriva dopo l'esibizione solista di Damiano David, e segna un altro passo nel riconoscimento internazionale della band romana. Non è un caso che Simon Le Bon abbia espresso grande stima per i Måneskin: il gruppo, con il suo stile ribelle e graffiante, ha riportato il rock nelle classifiche mondiali, proprio come fecero i Duran Duran negli anni ‘80 con la loro miscela di new wave, pop e glamour.