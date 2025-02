Gabry Ponte e l'"inno" di Tutta l'Italia: "Ho immaginato un inno che facesse ballare tutto il paese"

«Eravamo in studio, pensando al concerto di San Siro, e abbiamo provato a immaginarci un inno, qualcosa che facesse ballare e saltare tutto lo stadio e tutta l'Italia. Nel giro di due ore l’abbiamo creato. Da San Siro a Sanremo il passo è breve, e Carlo Conti ha fatto suo, mi ha invitato ad aprire la serata finale: sarò lì, con tutta l’Italia che balla».

Lo racconta, a Rtl 102.5, Gabry Ponte in radio con Tutta l’Italia (Sanremo 2025), il nuovo singolo scelto come jingle ufficiale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. «Quest’anno sto vivendo il Festival di Sanremo come se fossi in gara. Mi hanno chiesto qual era il mio pezzo preferito dopo la prima serata, e ho risposto Lucio Corsi.

Per domani è tutto pronto: l’outfit, lo show sarà una sorpresa!», dice. Sabato 28 giugno lo stadio San Siro si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con San Siro Dance, powered by RTL 102.5, una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte. «Inizierò a preparare lo show dopo Sanremo, ma ho già alcune idee da mettere a terra. Vi dico solo che sarà molto divertente! Ci sarà anche il repertorio degli Eiffel 65, sarà un evento celebrativo, un grande viaggio tra passato, presente e futuro. Ho già iniziato a realizzare le versioni remix di tanti brani, le sto svecchiando. Ogni settimana produco cinque o sei pezzi nuovi, non butto via niente: alcuni vanno avanti, altri no. Gli hard disk sono sempre pieni».