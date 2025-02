Geppi Cucciari al Festival: "Da Rai3 a Sanremo, porto me stessa. Se mando un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie"

«Se manderei un bacio a Giorgia Meloni? Con il braccio di Elodie glielo mando», risponde con una battuta fulminea Geppi Cucciari, citando la dichiarazione di qualche giorno fa della cantante ("Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero il braccio"). Ma poi rinuncia allo stile irriverente per definire i contorni del suo ruolo di co-conduttrice all’Ariston, per la quarta serata del festival, insieme con Mahmood: «Sono in Rai da tantissimi anni e ho fatto tante cose. Vengo da una Rai diversa, che è Rai3: sapete benissimo la differenza tra Rai1, Rai2 e Rai3. Sono felicissima del pubblico che segue il Splendida Cornice, questa è una sfida diversa».

Quanto al confronto con Roberto Benigni, che stasera aprirà la serata, sottolinea: «Non mi paragono a lui, è unico. Non è un comico, è un artista incredibile, qualsiasi cosa faccia sarà un regalo». «Da spettatrice - dice ancora Cucciari, reduce dal successo di Diamanti di Ozpetek che veleggia verso i 16 milioni al box office - apprezzo molto le onde carsiche che derivano dal festival, la ricchezza degli esseri umani, degli artisti, degli ospiti. Il festival è sempre troppo qualcosa e mai abbastanza qualcos'altro. I contenuti dipendono anche da chi guarda, dagli spettatori, questo vale per chiunque lo pensi, o ci stia dietro. Carlo ha raccolto un’eredità non facile e l’ha portata avanti con la sua personalità, il suo modo di vedere le cose».

«Cercherò - promette - di rimanere in ascolto, essere presente a me stessa, accompagnare Carlo Conti». E in ogni caso «il rispetto non è debolezza, è una scelta». L’attrice non ci sta a commentare la performance della collega Katia Follesa né lo sketch di ieri sera sull'uomo ideale che ha diviso i social: «Non sopporto parlare di chi non c'è. Commentare i commenti è una matrioska che non so fare. Carlo ha fatto una scelta, chiamando persone con personalità diverse. I numeri e l’affetto gli stanno dando ragione. Se avesse fatto altro, l’avrebbero criticato per altro. È chiaro poi che le critiche sono totalmente permeate al mestiere». L’eterna domanda su Sangiuliano - e sulla battuta sui libri 'non lettì dall’ex ministro al Premio Strega 2023 - le sta stretta: «Mi dispiace che a distanza di anni i destini miei e di Sangiuliano siano ancora intrecciati così, malgrado la volontà di entrambi, è incredibile, non lo avrei mai pensato, non gli ho mai chiesto se avesse letto i libri, lo ha detto lui...».