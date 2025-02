Sanremo 2025: la magia dei duetti illumina la quarta serata del Festival. Ecco la scaletta

Questa sera il palco dell’Ariston si trasforma in un viaggio musicale tra epoche e generazioni. La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è dedicata alle cover, con i 26 artisti in gara che si esibiranno in duetti speciali, reinterpretando alcuni dei brani più iconici della musica italiana e internazionale.

Un omaggio alla storia della musica, tra grandi classici e successi contemporanei, in una serata che unisce voci, stili e generazioni diverse.

La conduzione e gli ospiti della serata

A guidare lo spettacolo, accanto a Carlo Conti, ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Roberto Benigni aprirà la serata con un intervento speciale.