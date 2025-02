Sanremo, lo share della terza serata sfiora il 60%: quasi 11 milioni di spettatori davanti alla tv. Oggi inizia... l'altro Festival

La terza serata del festival di Sanremo di Carlo Conti è stata in seguita in media - in termini di total audience - da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59.8% di share.

L'altro... Festival

Inizia questo pomeriggio la due giorni della quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2025 che si svolge in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, al Teatro della Federazione Operaia Sanremese. Sul palco, a condurre il Festival, insieme al direttore artistico Fabrizio Venturi, ci sarà Carmen Attardi. Per la sua quarta edizione, dedicata a Papa Francesco e al Giubileo, il Festival - riferiscono gli organizzatori - ha ottenuto il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. «Il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music», afferma Venturi sottolineando: «L'attuale edizione sarà all’insegna del Giubileo».