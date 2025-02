Siparietto Achille Lauro-Elodie durante le prove delle cover con "Ancora"

Siparietto durante le prove delle Cover. L'hanno messo in scena Elodie, complice di un Achille Lauro in grande forma. Nell'attesa che palco ed orchestra fossero pronti, al rientro da una pausa, i due artisti (che per stasera si sono scelti, approfittando della novità di quest'anno che consente anche ai concorrenti in gara di esibirsi in duetto tra loro) hanno prima cominciato a canticchiare sottovoce per finire con una vera e propria esibizione alternativa. Le note sono quelle di "Ancora" di De Crescenzo (la sigla di Marzullo, per intenderci). Inarrestabili, tanto da coinvolgere pure i maestri che spontaneamente hanno cominciato ad accompagnarli, nonostante i richiami all'ordine del direttore di palco Pippo Balistrieri che doveva mandare avanti lo spettacolo.